Порядка 400 человек задержаны во время новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге.

Об этом в среду сообщает агентство France Presse со ссылкой на данные гонконгской полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконных собраниях и владении оружием.

Как сообщает агентство со ссылкой на данные организаторов акции, всего в первой демонстрации 2020 года в Гонконге приняли участие более 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что на новогодний антиправительственный митинг вышли десятки тысяч демонстрантов. Власти дали разрешение на проведение мероприятия по заранее согласованному маршруту при условии, что оно пройдет мирно и без эксцессов. Однако на середине пути, в районе Ван Чай, возникли беспорядки и хаос. Группы радикалов в масках попытались устроить погромы в отделении банка HSBC. В связи с этим гонконгская полиция потребовала от организаторов митинга завершить его досрочно.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако с середины ноября ситуация в городе стала спокойнее, митинги пошли на спад и стали проходить все больше в мирном ключе.