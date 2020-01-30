Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала во Вьетнаме, Германии и Японии признаки передачи коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть признаки наличия нескольких случаев передачи от человека к человеку за пределами Китая в трех странах", - сказал он, добавив, что ВОЗ в этой связи "ведет тщательный мониторинг". Речь идет о Вьетнаме, Германии и Японии.

Глава ВОЗ дал понять, что намеченное на 30 января в Женеве второе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям связано с признаками передачи коронавируса от человека к человеку за пределами Китая. "Видя наличие передачи от человека к человеку в трех странах, мы вновь созываем комитет по ЧС, чтобы понять, что это значит", - сказал гендиректор.

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в настоящий момент в 15 странах зафиксированы 68 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Тот факт, что число этих случаев за пределами Китая относительно невелико, он объяснил в том числе "экстраординарными шагами, предпринятыми правительством (КНР), для предотвращения экспорта случаев". "За это Китай заслуживает нашей благодарности и уважения", - сказал глава организации.

По словам гендиректора, необходимо "постоянно совершенствовать" программу реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации, и именно этим организация занимается в настоящее время. Он высказался за проведение реформ в этой сфере. Отвечая на вопрос о том, смогут ли поехать в Китай в составе международной экспертной группы ВОЗ специалисты США, он пояснил, что в эту группу войдут только сотрудники организации. Что же касается взаимодействия между странами, то этот вопрос должен решаться самими государствами на двусторонней основе.