Турция ожидает от России как страны-гаранта договоренностей по Сирии выполнения всех взятых обязательств.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя корреспонденту агентства "Анадолу" ход операции "Весенний щит" в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Day.Az.

По словам министра, Москва должна задействовать рычаги влияния на режим Башара Асада и добиться прекращения атак и добиться отвода отрядов Асада за линию, определенную сочинскими договоренностями по Идлибу.

Турция в своих действиях в Сирии основывается на положениях статьи 51 Устава ООН (право на самооборону) и статьях Аданских, Астанинских и Сочинских договоренностей, подчеркнул министр.

Акар подчеркнул, что турецкая армия стремится обеспечить режим прекращения огня, предотвратить поток беженцев, остановить гуманитарный кризис в Сирии, обеспечить безопасность военных, народа и границ Турции.

Глава оборонного ведомства пообещал, что турецкая армия без промедления наносила и продолжит наносить жесткие удары в ответ на любые попытки атак на наблюдательные пункты и военных, дислоцированных в Идлибе.