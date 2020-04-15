Еще один китайский город запретил есть кошек и собак

Китайский Чжухай стал вторым городом в стране, где будет запрещено есть мясо собак и кошек, равно как и разводить этих животных для употребления в пищу. Это стало реакцией на исключение этих животных из списка съедобных, теперь они относятся к категории "домашних", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О своем решении власти Чжухая сообщили на пресс-конференции накануне. "Законодатели должны придерживаться Каталога генетических ресурсов скота и птицы, чтобы решить, каким мясом можно будет законно торговать и есть", - сказал журналистам Юн Лин, руководитель комитета по правовым вопросам муниципального конгресса Чжухая.

"Так как собаки и кошки не входят в черновую версию документа, городские власти приняли решение запретить их употребление", - добавил он.

Аналогичный запрет ввели власти города Шэньчжэнь. Он начнет действовать в обоих городах с 1 мая.