Как выглядит въезд в Тбилиси во время карантина

Для противодействия пандемии в Грузии на 10 суток закрылись Тбилиси, Кутаиси и Батуми начиная с 15 апреля 21.00.

Как передает Day.Az со ссылкой на Jam News, за несколько часов до закрытия на въездах в столицу возникли пробки. Тбилисское направление все эти дни было весьма оживленным.

На въездах в Тбилиси были разбиты палатки, в которых измеряли температуру водителям транзитных машин и пассажирам. Проверялись и дезинфицировались машины.

Ситуацию совместными силами контролировали полицейские и армейские подразделения.

Ни в одной из машин не было больше трех человек. Это одно из предписаний чрезвычайного положения.

Тбилиси и еще три города будут закрыты как минимум до 25 апреля.

Эпидемиологи ожидают пика эпидемии после 19 апреля, что связано с Пасхой. Несмотря на все аргументы властей и врачей, Грузинская православная церковь приглашает прихожан присутствовать при традиционной литургии в церквях.