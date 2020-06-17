В США снесут памятник конкистадору, спровоцировавший протесты

Мэр города Альбукерке (штат Нью-Мексико) Тим Келлер заявил, что памятник испанскому конкистадору Хуану де Оньяте (1550-1626), спровоцировавший протесты, в ходе которых один человек получил огнестрельное ранение, будет снесен. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNN.

"Стрельба прошлой ночью (ночь на 16 июня - прим. ТАСС) в исторической части города у статуи де Оньяте стала ужасающим и неприемлемым актом насилия, - приводит слова Келлера в ходе пресс-конференции CNN. - Прошлой ночью скульптура стала больше, чем символом, она стала угрозой для общественной безопасности, она будет демонтирована сегодня (16 июня - прим. ТАСС)".

По данным газеты The New York Times, акция протеста в Альбукерке, во время которой началась стрельба, была связана с памятником испанскому конкистадору Хуану де Оньяте. Протестующие требовали снести монумент. Полиция Альбукерке сообщила, что пострадавший в результате стрельбы находится в критическом, но стабильном состоянии. Полицейские задержали нескольких протестующих, которые, вероятно, причастны к инциденту и у которых при себе было огнестрельное оружие.