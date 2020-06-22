https://news.day.az/world/1246856.html В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели почти 1 300 человек
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели почти 1 300 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 24 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 974.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 188 897, за прошедшие 24 часа 1 212 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 161 533.
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