В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, ограничения придется вернуть, если люди не будут соблюдать физическую дистанцию и другие правила безопасности.

"Если начнут расти случаи - другого способа просто не будет", - сказала представитель ВОЗ.

Вуйнович заявила, что вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.

"Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится", - подчеркнула она.

Ранее Вуйнович заявила, что россияне могут избежать второй волны коронавируса. Для этого надо учитывать опыт стран, где она уже началась, и принимать соответствующие меры.

В России за последние сутки было выявлено 6509 заболевших. Общее число зараженных в стране достигло 707,3 тысячи. Из них более 481 тысячи выздоровели, свыше 10,8 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.