Пашинян платит детям за его сопровождение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает попадать в конфузные ситуации. На этот раз в сеть попал очередной позорный видеоролик, снятый в ходе его вчерашнего визита в Сисиан.

Как видно из видео, после того, как Пашинян ушел с демонстрации, его охранник заплатил деньги ребенку, шедшему рядом с премьер-министром.

Day.Az представляет вашему вниманию данное видео: