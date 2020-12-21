https://news.day.az/world/1300455.html Пашинян платит детям за его сопровождение - ПОЗОРНОЕ ВИДЕО
Пашинян платит детям за его сопровождение - ПОЗОРНОЕ ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает попадать в конфузные ситуации. На этот раз в сеть попал очередной позорный видеоролик, снятый в ходе его вчерашнего визита в Сисиан.
Как видно из видео, после того, как Пашинян ушел с демонстрации, его охранник заплатил деньги ребенку, шедшему рядом с премьер-министром.
Day.Az представляет вашему вниманию данное видео:
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