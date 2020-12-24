https://news.day.az/world/1301208.html В Армении начали задерживать участников акции протеста
В Армении начали задерживать участников акции протеста
Специальные силы полиции Армении в четверг начали задерживать участников акции протеста, которые с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, протестующие пытались не пустить правительственные машины в задний двор здания кабмина, после чего началась потасовка и последовали задержания.
"Члены кабинета смогли утром войти в здание кабмина, теперь наша цель, чтобы они не вышли оттуда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку", - заявил один из инициаторов акции протеста, лидер партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
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