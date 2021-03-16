В США четыре человека погибли при ссоре из-за чека

Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, убиты в США в результате ссоры из-за чека на 1,4 тысячи долларов, который американцы начали получать в рамках антикризисной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Newsweek.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал закон о мерах по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Как заявил ранее Байден, согласно плану, 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека.

Антикризисный чек прибыл в одну из семей в Индианаполисе уже в субботу, 13 марта, и сразу же стал причиной кровавой трагедии. Как сообщается, 25-летний Малик Халфакр захотел забрать половину этой суммы у своей подруги - получательницы помощи. После отказа и возникшей ссоры он достал пистолет и начал стрелять в окружающих. Жертвами стрельбы стали четыре человека.