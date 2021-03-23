Эксперты США призвали AstraZeneca пересмотреть данные об эффективности ее вакцины

Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) выразил озабоченность по поводу того, что британско-шведская компания AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию в отчет об испытаниях своей вакцины от нового коронавируса, разработанной ею совместно с Оксфордским университетом, что, возможно, не позволило сформировать полного представления об эффективности данного препарата. Об этом сообщается в заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), размещенном во вторник на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем указывается, что DSMB известил в понедельник вечером NIAID, Управление биомедицинских разработок и перспективных исследований (BARDA) и саму AstraZeneca о возникшей у него озабоченности. "Мы настоятельно призываем компанию пересмотреть во взаимодействии с DSMB данные по эффективности и обеспечить в максимально короткие сроки публикацию наиболее точных и последних по времени данных о проведенном испытании", - говорится в заявлении NIAID.

Днем ранее пресс-служба AstraZeneca сообщила, что разработанный ею совместно с Оксфордским университетом препарат от коронавируса продемонстрировал высокую степень эффективности по итогам третьего этапа клинических испытаний в Соединенных Штатах, Чили и Перу.

По данным компании, ее вакцина оказалась эффективной в 79% случаев против заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами и в 100% защитила от тяжелого течения болезни с осложнениями и госпитализацией. Уточняется, что среди пациентов в возрасте выше 65 лет эффективность вакцины составила 80%.

В пресс-релизе указывалось, что компания в "ближайшие недели" подготовит документы для их подачи в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) для сертификации вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.