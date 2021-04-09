США уведомили Турцию об отправке своих военных кораблей в Черное море

США отправят два военных корабля в Черное море на следующей неделе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, США уведомили Турцию, что два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море.

Сообщается, что корабли останутся в Черном море до 4 мая в соответствии с конвенцией Монтрё.