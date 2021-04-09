https://news.day.az/world/1332627.html США уведомили Турцию об отправке своих военных кораблей в Черное море
США уведомили Турцию об отправке своих военных кораблей в Черное море
США отправят два военных корабля в Черное море на следующей неделе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN Turk, США уведомили Турцию, что два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море.
Сообщается, что корабли останутся в Черном море до 4 мая в соответствии с конвенцией Монтрё.
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