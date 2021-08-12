В Турции назвали расходы на реализацию проектов в сфере морского транспорта

В настоящее время в Турции ведутся работы по реализации 32 проектов в сфере морского транспорта.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает Day.Az.

Общая стоимость проектов составляет 6,845 миллиарда турецких лир.

Согласно информации, в прошлом году на реализацию проектов в сфере морского транспорта были израсходованы 2,536 миллиарда лир.

"В 2021 году на реализацию проектов в этой сфере будет потрачен 931 миллион лир", - сказали в ведомстве.

Отметим, что в Турции ведутся работы над реализацией 469 инфраструктурных проектов общей стоимостью 694,721 миллиарда турецких лир, из которых 179 миллиардов пришлись на средства зарубежных кредитов. В числе этих проектов есть те, реализация которых началась в предыдущие годы

В 2021 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции будут направлены 42,474 миллиарда турецких лир, 5,992 миллиарда из которых придутся на зарубежные кредиты.

В 2020 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции были направлены 282,773 миллиарда турецких лир, 56,85 миллиарда из которых пришлись на зарубежные кредиты.

Официальный курс на 30 июля составляет 8,5128 TL/1USD.