В Западной Африке зафиксировали исторический максимум смертей от COVID-19

Наибольшее число умерших в связи с коронавирусом с начала нынешней пандемии зафиксировано за последние четыре недели в странах Западной Африки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Африке.

"Смертность по причине COVID-19 в Западной Африке выросла за последние четыре недели на 193% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, увеличившись с 348 случаев до 1 018, - подчеркнула она. - Ситуация осложняется еще и тем, что в двух странах региона выявлены больные с опасными заболеваниями: лихорадкой Эбола в Кот-д'Ивуаре и лихорадкой Марбург в соседней Гвинее". По словам Моэти, в ряде стран региона продолжается рост числа заболеваний холерой.

"Мы особо обеспокоены ситуацией, складывающейся в Западной Африке, - подчеркнула представитель ВОЗ. - Борьба с одновременными вспышками различных болезней требует особых усилий от всей системы здравоохранения".

По ее словам, из 23 стран Африки, где сейчас происходит рост числа новых случаев заболевания коронавирусом, девять находятся на западе континента. "Среди них фигурируют Кот-д'Ивуар, Гвинея и Нигерия, которые борются сейчас и со вспышками других опасных болезней", - подчеркнула она.