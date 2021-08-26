Талибы арестовали экс-президента Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" лишили охраны главу Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллу Абдуллу и экс-президента страны Хамида Карзая. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации ее источника, в понедельник талибы конфисковали автомобили Карзая и отобрали оружие у его телохранителей. После этого бывший глава государства переехал в дом Абдуллы Абдуллы, где в среду прошел обыск. В результате оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану" остались без охраны.

Как отмечает CNN, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом.

Абдулла Абдулла и Хамид Карзай вместе с лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром после вступления боевиков в столицу создали Координационный совет. Они провели ряд встреч с представителями движения с целью формирования новых органов власти. В среду телеканал Ariana News информировал, что трое политиков войдут в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство талибов.