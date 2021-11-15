Трамп лишится гостиницы рядом с Белым домом

Гостиничная сеть, подконтрольная бывшему президенту США Дональду Трампу, предварительно договорилась о продаже одного из сетевых отелей за 375 миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гостиница Trump International Hotel, о которой идет речь, расположена рядом с Белым домом в Вашингтоне, который в 2017-2021 годах занимал Трамп. Покупателем станет CGI Merchant Group - инвестиционная компания из Майами. CGI планирует лишить отель прежней вывески с фамилией бывшего президента: объект передадут под управление сети Hilton.

Компании The Trump organization, CGI Merchant и Hilton пока не комментируют сделку. Известно, что отель Трампа в Вашингтоне в свое время служил одной из площадок для проведения мероприятий Республиканской партии. Он является вторым по высоте сооружением в городе после 169-метрового монумента Вашингтону. Прежде в здании располагалась штаб-квартира Почтовой службы США.

Гостиница Trump International Hotel открылась в Вашингтоне 12 сентября 2016 года. Ремонт здания, где разместился отель, обошелся компании Трампа в 200 миллионов долларов. Отель насчитывает 263 номера, в том числе люкс стоимостью 20 тысяч долларов за ночь. В 2016 году вандалы разрисовали гостиницу.