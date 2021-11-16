Пашинян снова умоляет Путина о помощи

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин и Пашинян условились продолжить контакты на этот счет.