https://news.day.az/world/1404465.html Пашинян снова умоляет Путина о помощи
Пашинян снова умоляет Путина о помощи
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин и Пашинян условились продолжить контакты на этот счет.
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