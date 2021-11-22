В Украине накрыли организованную армянином преступную группировку после устроенной стрельбы

В Днепре в ходе полицейской спецоперации задержаны участники организованной преступной группировки, на счету которых вымогательства, вооруженные разбойные нападения, кражи и лишение свободы с целью вымогательства несуществующих долгов, передает Day.Az со ссылкой на "Украинскую правду".

Согласно сообщению, полицейские установили, что организатором группы является 35-летний гражданин Армении, находившийся на территории Украины нелегально.

"18 ноября около 18 часов девять участников группы собрались на так называемую криминальную сходку. Между организатором и одним из активных участников преступной группы возник конфликт, вероятно, из-за перераспределения ролей и преступного влияния. В ходе конфликта в публичном месте злоумышленники устроили стрельбу, в результате которой был ранен один человек", - сообщила в комментарии УП спикер полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Было отмечено, что полицейские при поддержке прокуратуры Днепропетровской области провели специальную операцию, к которой привлекли работников полка полиции особого назначени. Все девять злоумышленников были задержаны при попытке побега.

Глава областной полиции Анатолий Щадило рассказал, что это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. При задержании у них изъяли семь пистолетов с явными признаками переделки под стрельбу боевыми патронами.

Правоохранители говорят, что задержанные причастны к ряду имущественных преступлений. Это вымогательство и вооруженные разбойные нападения, квартирные кражи и лишение свободы с целью вымогательства несуществующих долгов.

После задержания по местам проживания фигурантов произошло более 10 обысков, в ходе которых изъяты наркотики и другие вещественные доказательства ранее совершенных преступлений.