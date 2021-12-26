Обнародована статистика зараженных коронавирусом в России

В России выявили 23 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за прошедший день вылечились 37 285 пациентов, умерли 968.

Наибольшее число новых случаев инфицирования было зафиксировано в Москве (2 180), Петербурге (1 851), Московской области (1 565), Краснодарском крае (560) и Свердловской области (564).



За весь период пандемии в России коронавирус подтвердился у 10 392 020 человек, выздоровел 9 259 771, умерли 304 218.