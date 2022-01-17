Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улицах

Масочный режим вновь будет введен на улицах Парижа после нескольких дней перерыва из-за решения суда о незаконности требования повсеместного ношения масок. В понедельник столичная префектура полиции опубликовала постановление, в котором перечислила ситуации, в которых гражданам все же придется надевать средства индивидуальной защиты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя эпидемическая ситуация с крайне высокой заболеваемостью и все еще сильным давлением на систему здравоохранения требует принять меры, чтобы общественные пространства под открытым небом не стали очагами заражения", - говорится в заявлении ведомства. В нем также подчеркивается, что префект учел решение суда и в новом постановлении ограничил список территорий и мест, где будет восстановлен масочный режим.

Так, в коммюнике говорится об уличных рынках и распродажах, общественных собраниях с участием более 10 человек, зонах ожидания общественного транспорта и прилегающих к станциям метро и остановкам территориях. Кроме того, маски потребуют надеть рядом со входами в торговые центры, учебные заведения и места отправления культа в часы их работы, а также во время нахождения в любых очередях. Данные требования вступают в силу в день публикации постановления.

Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Это требование распространялось на лиц старше 11 лет. Ранее масочный режим был обязательным только в крытых помещениях и в транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет €135. Однако 13 января Административный суд Парижа приостановил исполнение постановления префектуры об обязательном ношении масок на всей территории французской столицы.