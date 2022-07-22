Отлетевшее колесо отвлекло внимание водителя в Канаде

Участник дорожного движения, ожидающий зелёного сигнала светофора в салоне автомобиля на перекрёстке в городе Камберленд (провинция Онтарио, Канада), чудом не оказался на пути отскочившего от легковушки колеса, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

"У старого автомобиля "Бьюик", движущегося со скоростью 100 км/ч на полном ходу оторвалась покрышка, которая пролетела по диагонали над капотом моего автомобиля и чуть не задела боковое зеркало", - написал в комментарии к сюжету владелец автомобиля.