https://news.day.az/world/1480724.html Отлетевшее колесо отвлекло внимание водителя в Канаде - ВИДЕО
Отлетевшее колесо отвлекло внимание водителя в Канаде - ВИДЕО
Участник дорожного движения, ожидающий зелёного сигнала светофора в салоне автомобиля на перекрёстке в городе Камберленд (провинция Онтарио, Канада), чудом не оказался на пути отскочившего от легковушки колеса, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
"У старого автомобиля "Бьюик", движущегося со скоростью 100 км/ч на полном ходу оторвалась покрышка, которая пролетела по диагонали над капотом моего автомобиля и чуть не задела боковое зеркало", - написал в комментарии к сюжету владелец автомобиля.
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