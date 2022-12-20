Названа причина мирового энергетического кризиса

Одной из главных причин энергетического кризиса, который разразился в мире, стала тотальная нехватка инвестиций в отрасль. Об этом в разговоре с The National сказал генеральный директор крупнейшей частной нефтегазовой компании в регионе Персидского залива Crescent Petroleum Маджид Джафар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава компании уверен, что главным вызовом для сферы энергетики является обеспечение одновременно экономичности, доступности и устойчивого развития. "Дефицит инвестиций оценивается в 200-300 миллиардов долларов в год только в нефтегазовом секторе", - назвал он проблему и уточнил, что нехватка капиталовложений ощущается также в атомной и возобновляемой энергетике. По мнению Джафара, успех энергетического перехода будет зависеть от развивающихся экономик.