https://news.day.az/world/1544240.html Ужасающая статистика отравлений школьников в Иране - ВИДЕО
Ужасающая статистика отравлений школьников в Иране - ВИДЕО
В иранском городе Сенендедже несколько школ подверглись химической атаке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
В частности, отравились учащиеся начальной школы поселка Душан и школы Шахед.
Член группы, созданной парламентом Ирана для расследования фактов отравлений школьников и выявления их причин, Асефари отметил, что на сегодняшний день в 330 школах отравились 5 000 учащихся.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре