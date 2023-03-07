Ужасающая статистика отравлений школьников в Иране

В иранском городе Сенендедже несколько школ подверглись химической атаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

В частности, отравились учащиеся начальной школы поселка Душан и школы Шахед.

Член группы, созданной парламентом Ирана для расследования фактов отравлений школьников и выявления их причин, Асефари отметил, что на сегодняшний день в 330 школах отравились 5 000 учащихся.