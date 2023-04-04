В Британии появились первые марки с портретом короля Британии Карла III

Появились первые марки с изображением короля Великобритании Карла III (принца Чарльза), заявила во вторник, 4 апреля, Королевская почта Великобритании, сообщает новостной портал Breaking News, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Но новые марки не будут продаваться в почтовых отделениях и других розничных магазинах до тех пор, пока не будут израсходованы запасы с изображением его матери [королевы Елизаветы II]", - уточняется в материале.

Дизайн первых марок с изображением Карла III представили в феврале текущего года. Изображение монарха на марке - это адаптированная версию портрета, которую создал Мартин Дженнингс для Королевского монетного двора.