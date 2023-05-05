Израиль захотел восстановить отношения с Саудовской Аравией
Израиль захотел предпринять попытку восстановить отношения с Саудовской Аравией во время визита советника Белого дома по нацбезопасности США Джейка Салливана. О планах израильских властей рассказал 5 мая высокопоставленный сотрудник службы безопасности в беседе с Reuters, передает Day.Az.
Журналисты пишут, что в среду глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби беседовал со своим американским коллегой. 6 мая Салливан планирует посетить Саудовскую Аравию. Ожидается, что он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Ранее на этой неделе Салливан объявил о своей поездке и уточнил, что Вашингтон усердно работает над нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
"Мы очень, очень надеемся, что во время его визита произойдет прорыв", - уточнил Ханегби в интервью Reshet 13 News.
Он также подчеркнул важность того, что Соединенные Штаты возглавят миссию, целью которой будет нормализация отношений Саудовской Аравии и Израиля. По словам Ханегби, это станет "историческим поворотным моментом".
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