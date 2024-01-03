Разворот Армении к США набирает обороты

Автор: Байрам Эльшадов

Только Пашинян вернулся из Санкт-Петербурга, где принял участие в неформальном саммит стран СНГ, как снова взялся за антироссийскую деятельность, и судя по последним новостям, армянское правительство ускоряет переориентацию внешнеполитического курса на Запад.

Сегодня армянские СМИ сообщили о том, что в Армении с визитом побывал командующий Европейским командованием США (U.S. EUCOM) Роберт Абернети. Сообщается, что Абернети оказывал армянским властям помощь в разработке и предварительной подготовке политики развития сержантского состава Вооруженных сил Армении.

Таким образом, Армения продолжает работу с американскими военными с целью модернизации национальной армии. А поездка в Россию, как получается, являлась лишь прикрытием и попыткой выиграть время.

Но очевидным становится и то, что Ереван все более нагло и агрессивно продолжает политику внешнеполитического разворота в сторону Западу. При этом пытаясь сохранить экономические отношения с Россией. Все потому что в Ереване, как и в западных столицах, осознают бесперспективность экономического партнерства с Арменией из-за того, что ей нечего предложить. По этому Армения пытается сохранить экономические отношения с Москвой, одновременно политически дистанцируясь от Кремля.

Но как долго в Москве будут игнорировать такое поведение Еревана? Ведь рано или поздно в Армении наберутся наглости и заявят России о нецелесообразности оставаться с РФ в международных платформах, к примеру ОДКБ.