В Грузии заявили о желании превратить страну в мост между Европой и Азией

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что власти страны сделают все возможное, чтобы стать связующей нитью между Европой и Азией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Грузия очень важна с точки зрения географии. Мы неоднократно говорили о важности развития Среднего коридора (Транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. - прим. ред.). Это один из главных приоритетов. В будущем мы не пожалеем усилий, чтобы сделать Грузию, с одной стороны, надежным партнером, а с другой стороны - быть мостом между двумя континентами", - заявил министр.

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