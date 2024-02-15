США намерены сократить закупки F-35

Президент США Джо Байден намерен сократить на 18% закупки истребителей F-35 в 2025 финансовом году из-за бюджетных ограничений, установленных Конгрессом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники сообщили агентству Reuters.

По их данным, Пентагон намерен заказать у компании Lockheed Martin менее 70 истребителей вместо 83, что сократит расходы на данную модель на $1,6 млрд. Они уточнили, что общая сумма военного бюджета США на 2025 год может составить порядка $895 млрд. Это больше, чем утвержденный Байденом бюджет на 2024 год в размере $886 млрд, но, тем не менее, ожидаются сокращения в ряде программ, задержки их реализации и замедление темпов производства вооружений на замену переданных Украине и Израилю.

Как отмечает Reuters, Lockheed Martin в результате сокращения закупок может потерять около четверти доходов от программы производства истребителей. Стоимость одного самолета составляет от $80 до $120 млн.

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