Трамп обратился к сторонникам Хейли

Экс-президент США Дональд Трамп после объявления его соперницы Никки Хейли о прекращении участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии призвал ее сторонников отдать голоса ему, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я бы хотел поблагодарить мою семью, друзей и великую Республиканскую партию за помощь в проведении самого успешного "супервторника" в истории, а также пригласить всех сторонников Хейли присоединиться к нам: величайшему движению в истории нашей нации", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в среду.

Он напомнил избирателям, что главной целью является победа над президентом США Джо Байденом, который "уничтожает нашу страну".

Вместе с тем, Трамп отметил, что, по его данным, существенную часть денег на предвыборную кампанию Хейли получила от "радикально левых демократов". Кроме того, по утверждению Трампа, многие из голосовавших за Хейли - вообще не республиканцы. Так он объяснил одну из немногочисленных ее побед: на праймериз в штате Вермонт. "По совершенно непонятным причинам демократам разрешается голосовать на республиканских выборах в Вермонте и ряде других штатов", - пояснил бывший президент.

Ранее действующий президент США Джо Байден выразил надежду, что электорат Хейли после ее выхода из президентской гонки перейдет к нему.

В среду Хейли объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Она завершила участие в президентской гонке после публикации результатов "супервторника": первичных выборов в большой группе американских штатов. Она практически нигде не добилась успеха. Таким образом, из борьбы в Республиканской партии вышел последний реальный конкурент Трампа.

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