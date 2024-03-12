Новшество в посольствах Японии

МИД Японии планирует ввести в посольствах за рубежом должность ответственного за развитие деловых связей и оказание помощи японским компаниям, пытающимся выйти на зарубежные рынки. Об этом глава ведомства Ёко Камикава заявила, выступая с обращением к Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глобальная экономика переживает геополитическую коррекцию, которая открывает новые деловые возможности для японских компаний", - привела ее слова газета Nikkei. "Геополитическая конкуренция находится на переднем краю глобальной экономики, и мы больше не можем рассматривать национальную безопасность и экономику по отдельности", - добавила она.

Камикава в этой связи отметила необходимость более тесной координации, чтобы помочь японским компаниям выходить на международный уровень. Для продвижения экономической внешней политики глава японского МИД предлагает не только создавать условия для бизнеса, но и содействовать участию со стороны развивающихся стран, представляющих так называемый глобальный Юг.

"При укреплении связей с глобальным Югом мы должны учитывать различные факторы, которые влияют на каждый регион и каждую страну, а также исторический контекст", - сказала Камикава. Важность рынков развивающихся стран для японских компаний связана, в том числе, с сокращением рынка в Японии, отмечает Nikkei.

МИД также опросил бизнес-сообщество на предмет того, какая поддержка ему необходима. Как отмечается, компании проявляют интерес к сфере декарбонизации, цифровой трансформации и к обеспечению экономической безопасности. Кроме того, бизнес просит государство оказать поддержку в отношении соблюдения интеллектуальных прав, связанных с полупроводниками и другими передовыми технологиями, а также помочь в улучшении деловой среды в развивающихся странах.

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