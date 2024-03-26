В Турции перевернулся автобус с рабочими АЭС «Аккую»,

В турецком городе Мерсин перевернулся автобус.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает İHA.

Сообщается, что в результате опрокидывания автобуса пострадали 23 человека.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и медики.

После оказания первой помощи раненые доставлены в больницу.

Сообщается, что пострадавшие являются рабочими строящейся в районе Гюльнар атомной электростанции "Аккую".

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