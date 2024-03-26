https://news.day.az/world/1647244.html В Турции перевернулся автобус с рабочими АЭС «Аккую», десятки раненых - ФОТО
В Турции перевернулся автобус с рабочими АЭС «Аккую», десятки раненых - ФОТО
В турецком городе Мерсин перевернулся автобус.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает İHA.
Сообщается, что в результате опрокидывания автобуса пострадали 23 человека.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и медики.
После оказания первой помощи раненые доставлены в больницу.
Сообщается, что пострадавшие являются рабочими строящейся в районе Гюльнар атомной электростанции "Аккую".
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