В деле арестованного замминистра обороны РФ всплыл армянин-миллиардер

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что в деле арестованного замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился армянский след.

Day.Az представляет публикацию:

Знакомьтесь: Александр Тер-Аванесов, по данным центра "Досье" - приближенный арестованного за крупную взятку замминистра обороны РФ Тимура Иванова. И не просто приближенный, а теневой миллиардер и "кошелек" Иванова.

После скандала с Ивановым Тер-Аванесов, как сообщают источники, не жалеет ни сил, ни денег на то, чтобы избежать упоминания в уголовном деле.

Ранее, в 2019 году в отношении Тер-Аванесова велось исполнительное производство по долгу в 6,5 миллиарда рублей, при этом приставы не нашли подходящего для ареста имущества, хотя на жену Тер-Аванесова оформлена четырехкомнатная квартира, а на её родственников - ещё одна квартира в престижном ЖК "Шуваловский", а на тёщу - "Бентли".

Возможно, дело против Тимура Иванова и разбирательства с Тер-Аванесовым прольют свет на то, как в годы Второй Карабахской войны у армянской армии оказались не экспортные, а "полные" версии российских ракет "Искандер".

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