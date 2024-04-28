Британия намерена разработать собственные гиперзвуковые ракеты

Великобритания планирует разработать и поставить к 2030 году на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты в рамках попытки догнать в этой сфере Россию, Китай и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

По информации издания, британские военные хотят, чтобы ракеты могли двигаться с скоростью с числом Маха выше пяти, и чтобы совершенно новое оружие было разработано и произведено исключительно силами ученых королевства.

"Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации", - сообщил газете неназванный источник в Минобороны. 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о том, что Лондон переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы, доведя расходы на оборону до 2,5% ВВП. Сейчас они составляют 2,3%. Таким образом финансирование вырастет с £64,6 млрд ($80,3 млрд) в 2024 году до £78,2 млрд в 2028 году и затем до £87 млрд к 2030-2031 годам.

The Daily Telegraph уточняет, что планы разработки этого оружия находятся пока на начальной стадии. Нерешенным, например, остается вопрос, будут ли гиперзвуковые ракеты запускаться с земли, воздуха или моря. Источники издания признают, что речь идет о сложном для реализации проекте, так как некоторые материалы для подобных ракет, способные выдерживать высокие температуры, еще не существуют, а разработаны они должны быть с нуля.

Как говорится в статье, Лондон готов инвестировать £1 млрд ($1,24 млрд) в разработку гиперзвуковых ракет в рамках оборонного консорциума, рассчитанного на ближайшие семь лет. При этом источники издания заявили, что подобные ракеты также могут быть приобретены в США, если будет принято решение, что они должны быть приняты на вооружение ранее обозначенного срока. Официально Минобороны Великобритании отказалось комментировать эти планы.

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