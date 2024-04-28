В Британии раскрыли сроки продолжения предоставления помощи Украине

Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в сфере безопасности в течение последующих шести лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб написал премьер-министр королевства Риши Сунак в своей колонке в американской газетой The Wall Street Journal.

Политик напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности. По словам Сунака, теперь королевство обязуется по крайней мере на том же уровне поддерживать республику до конца десятилетия.

В частности, премьер отметил, что Великобритания планирует предоставить Украине еще больше средств, в итоге общий объем выделяемой помощи стране составит $15 млрд.

Также Сунак заявил, что его страна увеличивает расходы на оборону до 2,5% ВВП. То есть, королевство выделит еще $93,6 млрд на эти цели вплоть до 2030 года. Сейчас оборонные расходы страны составляют 2,3% ВВП.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!