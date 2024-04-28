В США оценили сроки восстановления страны в случае гражданской войны

Если США распадутся в результате потенциальной гражданской войны, на восстановление страны может потребоваться больше 1 тыс. лет. Такое мнение выразил директор Европейского института Колумбийского университета Адам Туз в беседе с журналом Foreign Policy, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Материал был приурочен к выходу фильма "Падение империи" режиссера Алекса Гарленда, по сюжету которого в современных США начинается гражданская война. В то время как фильм посвящен боевым действиям, Foreign Policy также рассуждает о последствиях такого конфликта.

"Главное в этом сценарии то, что США будут восстанавливаться после потери своего единства в катастрофической гражданской войне <...> Европейским аналогом этого можно назвать падение Римской империи, в таком случае можно говорить о том, что восстановление [страны] займет 1 тыс. или больше лет", - приводит издание слова эксперта.

В январе конгрессмен от Республиканской партии Клей Хиггинс на фоне напряженности на американо-мексиканской границе в Техасе заявил, что федеральные власти своими действиями развязывают гражданскую войну.

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