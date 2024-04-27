https://news.day.az/world/1655792.html В Армении автобус с иранскими номерами упал в овраг - есть погибшие
В Армении автобус с иранскими номерами упал в овраг - есть погибшие
В Армении автобус с иранскими номерами упал в овраг, в результате погибли три и пострадали шесть человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло на дороге Горус-Гафан.
На место происшествия выехали спасатели и бригады скорой помощи.
По факту проводится расследование
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