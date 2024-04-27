В Армении автобус с иранскими номерами упал в овраг, в результате погибли три и пострадали шесть человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло на дороге Горус-Гафан.

На место происшествия выехали спасатели и бригады скорой помощи.

По факту проводится расследование

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