Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана
Израильские военные зафиксировали проникновение из Ливана "подозрительной воздушной цели" в воздушное пространство на севере страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, подозрительный объект был успешно перехвачен системой ПВО "Железный купол". Инцидент произошел в районе населенного пункта Манара.
Кроме того, в направлении этого же поселка со стороны Ливана было запущено несколько противотанковых ракет, добавили в пресс-службе. "В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по источникам огня", - говорится в сообщении.
Помимо этого, днем истребители ВВС Израиля нанесли удар по объекту вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" в окрестностях населенного пункта Эль-Коузах на юге Ливана.
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