Соединенным Штатам предрекли упадок

Соединенным Штатам грозит период упадка, после которого они вряд ли оправятся из-за отсутствия общего понимания проблемы и путей ее решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такое мнение выразил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

"США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись", - указывается в статье.

По мнению журналиста, у этого государства существует много инструментов национального восстановления, однако отсутствует общее понимание проблемы и способов ее решения. Кроме того, конкурентоспособность США падает как внутри страны, так и за пределами. А со стороны десятков развивающихся стран и Китая фиксируется снижение уважения к мощи государства. Также отмечаются такие трудности, как замедление роста производительности, "чрезмерное военное напряжение" и поляризации внутренней политической системы.

"Это должно послужить громким тревожным звонком для Америки в этот решающий год выборов", - полагает колумнист.

В марте политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма заявил, что процессы упадка в США продолжались "на протяжении целого поколения", однако именно сейчас происходит кульминация данного процесса.

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