https://news.day.az/world/1655801.html Премьер-министр Греции посетит Турцию
Премьер-министр Греции посетит Турцию
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ближайшее время посетит Турцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель МИД Турции в социальной сети "X".
Он отметил, что в рамках подготовки к визиту министры иностранных дел Турции и Греции провели сегодня встречу в Лондоне.
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