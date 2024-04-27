Премьер-министр Греции посетит Турцию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ближайшее время посетит Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель МИД Турции в социальной сети "X".

Он отметил, что в рамках подготовки к визиту министры иностранных дел Турции и Греции провели сегодня встречу в Лондоне.

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