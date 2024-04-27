На Китай обрушился мощный торнадо

Пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая торнадо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение страны.

Торнадо прошел около 15:00 по местному времени в районе Байюнь. После этого в городе сформировали специальные рабочие группы, в том числе поисково-спасательную, по ликвидации последствий и аварийно-восстановительных работ. Также к работе привлекли врачей, пожарных, сотрудников общественной безопасности и транспортной полиции. Вечером основные поисково-спасательные работы завершили. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По информации телевидения, из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!