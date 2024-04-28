Португалия отказалась выплачивать репарации за колониальное прошлое

Правительство Португалии отказалось инициировать процесс выплат компенсаций за колониальное прошлое и рабство, несмотря на заявление президента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении правительства говорится, что нет программы конкретных действий по выплате компенсаций. Подчеркивается, что правительство хочет углублять взаимоотношения, уважать историческую правду и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении братских народов. Также отмечается, что премьер назвал отношения с бывшими колониями по-настоящему прекрасными и упомянул сотрудничество в сферах образования, языка, культуры, здравоохранении и экономики.

Процесс массового освобождения народов Африки от колониализма начался в 60-х годах прошлого века. В состав колониальной империи Португалии в разное время входили Ангола, Бразилия, Восточный Тимор, Кабо-Верде и Мозамбик, а также некоторые части Индии.

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