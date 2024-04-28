https://news.day.az/world/1655853.html Илон Маск внезапно улетел в Китай
Илон Маск внезапно улетел в Китай
Миллиардер Илон Маск отправился в Китай, чтобы обсудить вопросы, связанные с беспилотными автомобилями. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
"Гендиректор Tesla Илон Маск полетел в Пекин в воскресенье с неожиданным визитом", - говорится в материале.
По данным агентства, предприниматель намерен провести переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР для обсуждения развертывания программного обеспечения для автономных машин в Китае и получения разрешения на передачу собираемой в стране информации с целью развития алгоритмов беспилотного вождения.
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