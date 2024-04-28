Илон Маск внезапно улетел в Китай

Миллиардер Илон Маск отправился в Китай, чтобы обсудить вопросы, связанные с беспилотными автомобилями. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

"Гендиректор Tesla Илон Маск полетел в Пекин в воскресенье с неожиданным визитом", - говорится в материале.

По данным агентства, предприниматель намерен провести переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР для обсуждения развертывания программного обеспечения для автономных машин в Китае и получения разрешения на передачу собираемой в стране информации с целью развития алгоритмов беспилотного вождения.

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