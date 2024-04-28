Байден сравнил Трампа с шестилетним ребенком

Действующий президент США Джо Байден в шутку назвал бывшего главу государства Дональда Трампа шестилетним "сонным Доном", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, американский лидер сделал соответствующее заявление в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов. Мероприятие состоялось в Белом доме.

В начале Байден поприветствовал гостей и поблагодарил их за теплый прием. Но уже в следующее мгновение президент США попросил собравшихся быть потише, так как "Трамп слушает".

Кроме того, он назвал своего предшественника на высшем государственном посту "сонным Доном". При этом сам экс-хозяин Белого дома неоднократно называл своего политического оппонента "сонным Джо".

"Разумеется, выборы 2024 года в самом разгаре. И да - возраст является проблемой. Я - взрослый мужчина, который конкурирует с шестилетним", - в шутку сказал 81-летний Байден.

В то же время он обратил внимание, что чувствует себя очень хорошо.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!