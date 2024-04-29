Трамп попросил губернатора Флориды помочь

Бывший американский лидер Дональд Трамп провел встречу со своим бывшим соперником по президентской гонке Роном Десантисом, во время которой попросил губернатора штата Флорида помочь в деле сбора средств на свою предвыборную кампанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, встреча прошла в воскресенье утром в Майами (Флорида). Трамп, которого раньше критиковал Десантис, надеется, что губернатор воспользуется своими серьезными связями и найдет доноров, которые помогут его однопартийцу собрать значительные средства для избирательного штаба. По итогам встречи, которая длилась несколько часов, Десантис согласился помочь Трампу.

Губернатор поддержал экс-президента в январе, после того, как покинул президентскую гонку. Однако уже через несколько дней он выступил критическими замечаниями в адрес экс-президента. После этого политики больше не общались. Как отмечает WP, воскресная встреча носила дружественный характер.

Как сообщила ранее газета Financial Times, Трамп собрал в 2024 году пожертвований на $75 млн меньше, чем президент Джо Байден, из-за сокращения числа финансовых доноров. По данным издания, за первый квартал нынешнего года Байден собрал $165 млн по сравнению с чуть менее $90 млн у Трампа. Кампания бывшего президента и связанные с ней структуры привлекли с июля 2023 года по первый квартал 2024-го около 900 тыс. доноров по сравнению с 1,17 млн на том же этапе 2020-го. За последний год штаб республиканца потратил миллионы долларов из-за судебных тяжб, что привело к значительному дефициту средств.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

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