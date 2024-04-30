Индия нарастила оборонный экспорт в десятки раз

Индия увеличила экспорт вооружений и оборонной продукции в 35 раз с 2014 года, когда к власти пришло правительство премьера Нарендры Моди, и намерена и дальше наращивать его.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх, выступая на предвыборном митинге в Ахмадабаде.

"В 2014 году мы экспортировали оборонную продукцию на сумму 6 млрд рупий ($72 млн), но сейчас эта цифра превысила 210 млрд рупий (более $2,5 млрд), и я могу сказать, что она будет увеличиваться", - приводит слова Сингха информационное агентство Press Trust of India.

Министр также заявил, что правительство Моди, представляющего Индийскую народную партию, стремится к тому, чтобы продукция оборонного назначения производилась в республике самими индийцами. "Сегодня мы добились объемов оборонного производства на сумму более 1 трлн рупий ($12 млрд)", - отметил он.

Индия поставляет оборонную продукцию в 85 стран. Нью-Дели предлагает широкий спектр вооружений, включая артиллерийские орудия, сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, которые производит совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace, зенитные ракеты и пусковые установки Pinaka, торпеды, радары, тренажеры, бронетехнику, авиатехнику, в том числе вертолеты и самолеты, боевые корабли и патрульные суда, танки, системы радиоэлектронной борьбы и другие вооружения собственного производства.

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