Опрос показал сохранение Трампом преимущества над Байденом

Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет преимущество над действующим американским лидером Джо Байденом в перевыборной кампании. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на совместный с компанией SSRS опрос.

"Поддержка Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей остается стабильной на уровне 49 процента (...) в то время как поддержка Байдена составляет 43 процента, что незначительно отличается от январского показателя в 45 процентов", - отмечает телеканал.

Авторы материала также обращают внимание, что американцы изменили свои оценки президентств обоих политиков. Согласно опросу, 55 процентов граждан назвали итоги администрации Трампа успешной, в то время как в 2021 году так считали лишь 45 процентов. При этом 61 процент граждан негативно оценивают президентство Байдена.

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