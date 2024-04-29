Еврокомиссия проверит Facebook и Instagram на предмет борьбы с дезинформацией

Европейская комиссия (ЕК) начнет расследование в отношении Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат американской компании Meta, признанной в РФ экстремистской) из-за обеспокоенности, что эти ресурсы не предпринимают достаточных усилий для противодействия распространению дезинформации. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, особую тревогу у еврокомиссаров вызывает то, как упомянутые площадки подходят к приписываемым РФ попыткам вмешательства в выборы в Европарламент. Они состоятся во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года. По информации издания, в заявлении, которое ЕК может распространить на этот счет в понедельник, будет упомянута не только Россия.

Как говорится в публикации, европейские чиновники также опасаются, что механизм Meta, позволяющий пользователям помечать нелегальный контент, не так прост в использовании, чтобы соответствовать вступившему в силу в ЕС в 2023 году Закону о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA). Он был призван ужесточить контроль над ресурсами. Источники FT сообщили, что ЕК, как ожидается, даст американской компании пять рабочих дней, чтобы предоставить ответ, или пригрозит применить штрафные санкции.

В Meta заявили изданию о наличии "хорошо отлаженного процесса выявления и снижения рисков" на своих платформах. В Еврокомиссии не стали комментировать эту тему.

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