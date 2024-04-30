Байден может потерять поддержку молодежи из-за пропалестинских митингов в вузах

Президент США Джо Байден рискует потерять значительную поддержку среди молодых избирателей на фоне пропалестинских протестов в американских университетах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журнал Newsweek.

По его данным, Байден сталкивается с серьезной негативной реакцией со стороны молодых избирателей по поводу поддержки Вашингтона операции Израиля в секторе Газа.

При этом, как отмечает журнал, молодые избиратели являются ключевой группой для Демократической партии. На президентских выборах 2020 года почти 50% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Байдена.

По данным газеты The Washington Post, полиция США арестовала за последние десять дней около 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов. Волна арестов в кампусах США началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение привело к аресту более ста человек в кампусе на Манхэттене и вызвало новые волны протестов по всей стране.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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