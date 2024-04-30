Временный порт для доставки помощи в Газу обойдется в $320 млн

Стоимость возведения временного порта для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа достигнет $320 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники из числа американских военных и законодателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, стоимость строительства объекта выросла почти вдвое по сравнению с первоначальными расчетами, сделанными в начале 2024 года.

"Стоимость не просто выросла, она взлетела", - заявил агентству член комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи). Он назвал возведение порта "опасной затеей, которая принесет незначительную выгоду". Уикер и несколько других законодателей считают, что реализация инициативы увеличит нагрузку на американских налогоплательщиков.

25 апреля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные приступили к сооружению временного порта для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. По версии властей США, временный порт позволит увеличить объемы доставляемой помощи в свете возможного вторжения Армии обороны Израиля в город Рафах на юге анклава.

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории Газы для поставок гуманитарной помощи в анклав по морю. В Пентагоне заявили, что американские военнослужащие не будут сходить с кораблей на берег в секторе при доставке помощи.

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